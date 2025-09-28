szeptember 28., vasárnap

Nem lesz többé hagymaszag a konyhában

Létezik egy remek trükk, amivel elkerülheti a jellegzetes illatot.

Nem lesz többé hagymaszag a konyhában

Forrás: Shutterstock

Fotó: Below the Sky

Bár a pirított hagyma sok fogás alapja, a jellegzetes illat nem mindenki kedvence - írja a Mindmegette.

 Az erős szagok nemcsak a konyhát lepik el, a lakás többi részére is beivódik. Sokszor egy alaposa szellőztetés sem elég, a hagymaszag még órákkal a főzés után is érezhető. Jó hír, hogy létezik egy egyszerű, mégis hatékony megoldás, amellyel búcsút inthet a kellemetlen hagymaszagnak!

A trükk lényege meglepően egyszerű: tisztítsa fel, és vágja apróra a hagymát a szokásos módon, majd dinsztelés közben adjon egy kevés szódabikarbónát és egy csipet cukrot a hagymához. Ezt a módszert több profi séf is ajánlja, köztük Gordon Ramsay. 

Az apró adalék nemcsak a szagokat csökkenti, de a hagyma ízét és állagát is javítja.

Gyorsabb puhulás: a szódabikarbóna kémiai reakcióba lép a hagyma kéntartalmú vegyületeivel, így hamarabb megpuhul. 

Selymes állag: az étel krémesebb, szaftosabb lesz, ami különösen jól jön pörköltekhez vagy szaftos ragukhoz. 

Könnyebb emészthetőség: a hagyma kevésbé terheli meg a gyomrot, így a fogás még kímélőbb lesz.

A teljes cikkért kattintson.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
