2 órája
Mutatjuk: ezeket a dolgokat felesleges a hűtőben tárolni
Nem minden ételnek tesz jót a hűtőszekrény, sőt, bizonyos dolgok kifejezetten rosszul viselik a hideget.
Forrás: Shutterstock
Fotó: ShotPrime Studio
Könnyen lehet, hogy a te hűtőd is zsúfolásig tele van olyan dolgokkal, amelyeknek valójában nincs is ott a helyük - írta a Mindmegette.
Néhány alapanyag szobahőmérsékleten is gond nélkül eltartható – íme, néhány olyan étel, illetve alapanyag, amit egyáltalán nem kell hűtőszekrénybe tenni.
Méz – nem kell a hűtőbe tenni
Te hol tárolod a mézet, miután felbontottad? A hűtőben? Érdemes tudni, hogy a méznek nincs szüksége hűtésre – a hideg csak ront rajta.
Elég szobahőmérsékleten, jól lezárva tárolni.
Lekvár
A lekvárok a gyümölcsök savasságának köszönhetően hűtés nélkül is sokáig elállnak. Dr. Peter Barratt mikrobiológus szerint felbontás után hónapokig biztonsággal fogyaszthatók,
de ha túl régóta állnak a kamrában, érdemes óvatosnak lenni.
Olívaolaj
Az olívaolajnak nincs szüksége hűtésre, viszont arra figyeljünk, hogy mindig hűvös, fénytől védett helyen tároljuk. Ha esetleg mégis a hűtőbe kerül, használat előtt hagyjuk felmelegedni szobahőmérsékletűre.