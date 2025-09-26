szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

14°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

48 perce

Fájdalom a jobb bordaívnél? A májproblémák gyakori tünete lehet

Címkék#zsírmáj#hepatitis#tünetek#fájdalom#máj

A májban jelentkező fájdalom nemcsak kellemetlen tünet, hanem komoly betegségek jele is lehet, ezért fontos a mielőbbi kivizsgálás.

MW
Fájdalom a jobb bordaívnél? A májproblémák gyakori tünete lehet

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

A máj a legnagyobb belső szervünk, amely tápanyagokat bont, méregtelenít és epét termel. Bár képes regenerálódni, egyes állapotok fájdalmat okozhatnak, ami intő jel lehet – olvasható a mindmegette.hu-n.

A májfájdalom hátterében többféle betegség állhat. Gyakori ok a vírusos hepatitis (A, B, C), amely fáradtsággal, sárgasággal és sötét vizelettel járhat. Az alkohol túlzott fogyasztása alkoholos hepatitist okozhat, míg a zsírmáj eleinte tünetmentes, később fáradtságot és fájdalmat idéz elő. Ritkább kórképek a májtályog vagy a Fitz-Hugh–Curtis-szindróma, amelyek súlyos panaszokat váltanak ki. Jóindulatú ciszták, a Budd–Chiari-szindróma, valamint az epekövek és az epehólyag-gyulladás szintén kiválthatják a májkörnyéki fájdalmat. 

A legsúlyosabb eset a májdaganat, amely sokáig rejtve maradhat, később viszont étvágytalanságot, fogyást és erős panaszokat okoz.

A máj a has jobb felső területén helyezkedik el, így a fájdalom többnyire a jobb bordaív alatt érezhető, de kisugározhat a hátba vagy a vállba is. A tünetekről részletesebben ITT olvashat.

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu