Egyszerű praktikákkal elkerülhetjük az élelmiszer-pazarlást

Ez a csaknem 22 kiló feleslegesen kidobott élelmiszer éves szinten majdnem 40 ezer forint pluszkiadást jelent. Szeptember 29-e az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem világnapja, amely az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság Safe2Eat kampányának egyik fő célkitűzése is. A gyakorlati megvalósításhoz a Nébih Maradék nélkül programja ad hasznos tanácsokat.

A leggyakrabban elpazarolt élelmiszerek listáját évek óta a készételek vezetik 8,72 kg/fő/év mennyiséggel. A lista második helyén a zöldségek és gyümölcsök szerepelnek fejenkénti 4,46 kilogrammos pazarlással, ezt követik a pékáruk 2,76 kg/fő/év eredménnyel. Hogyan csökkenthetjük a pazarlás mennyiségét?

1. Menütervezés maradék nélkül

A tudatos menütervezés kulcsszerepet játszik az élelmiszer-pazarlás megelőzésében. Ha előre átgondoljuk a heti menüt és lista alapján vásárolunk, elkerülhetjük a felesleges alapanyagok felhalmozását és megromlását. Válasszunk szezonális hozzávalókat, és mindenképpen vegyük figyelembe a család programjait és étvágyát is. Az a legdrágább étel, amit nem fogyasztanak el! A készételek pazarlása leggyakrabban a túl nagy adagokból adódik: kisebb porciók tálalásával, a maradék biztonságos hűtésével és újrahasznosításával (például másnapi ebédként, kreatív fogásként) jelentősen mérsékelhető a kidobott étel mennyisége.

További tippeket olvashat a pazarlásmentes menütervezésről a Maradék nélkül Menütervezési kiadványában.

2. Zöldségek és gyümölcsök helyes tárolása

Mivel a háztartásokban keletkező élelmiszer-hulladékok jelentős részét a kidobott zöldségek és gyümölcsök alkotják, fontos szem előtt tartanunk, hogy hogyan hosszabbíthatjuk meg ezen termények frissességét. A legtöbb zöldség és gyümölcs hűtőben tovább eltartható, de vannak kivételek: a banán vagy a paradicsom például szobahőmérsékleten marad ízletesebb. A burgonyát, a vöröshagymát és a tökféléket szintén inkább a kamrában érdemes tárolni.

Egyes gyümölcsök – például az alma és a körte – etiléngázt bocsátanak ki az érésük során, ami felgyorsítja más termények érését, majd romlását. Emiatt az etilénérzékeny gyümölcs- és zöldségféléket érdemes külön tárolnunk.