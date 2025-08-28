augusztus 28., csütörtök

Ajjaj, anya, ezt ne!

1 órája

Kínos rutinok 40 felett? A Z generáció listázta a régimódi szokásokat

A mai ifjúság már egy teljesen más értékrend szerint működik, más prioritásaik vannak, így természetes, hogy másként vélekednek. A Z generáció szerint vannak olyan napi rutinok, amelyekhez a 40 felettiek ragaszkodnak, de amelyek már vércikinek számítanak az ifjúság szemében. Lássuk a listát!

MW
A Z generáció listázta a negyven felettiek legcikibb szokásait (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A generációs különbségek az élet számos területén megmutatkozhatnak: öltözködésben, zenében, szórakozásban, vagy utazási szokásokban. Azonban a 40 felettieknek vannak olyan mindennapi rutinjaik, amelyek számukra teljesen természetesek, azonban a Z generáció számára ezek már nagyon régimódinak tűnnek – írja a Life.hu. 

Group,Of,Multiracial,Generation,Z,Young,Smile,Happily,Watching,Funny
A Z generáció szerint az üzenetrögzítő használata is régimódi szokás (illusztráció)
Fotó: CarlosBarquero / Forrás:  Shutterstock

Ezek a legégőbb napi rutinok a Z generáció szerint


1. A Facebook használata

A negyven felettiek közel 70 százaléka még mindig rendszeresen használja a Facebookot.

Nemcsak a barátokkal való kapcsolattartásra, hanem arra is, hogy tájékozódjon, közösséget találjon és építsen, valamint szórakozzon. 

A Z generáció ezt roppant furcsának találja, hiszen ma már rengeteg közösségi média alkalmazás áll rendelkezésre. 

És pont az idősebb korosztály aktív jelenléte miatt 

a fiatalok számára már ciki a Facebook, helyette inkább más platformokon, például a TikTokon, vagy az Instagramon vannak aktívabban jelen.  

2. „A sípszó után kérem hagyjon üzenetet” 

...és a 40 felettiek bizony hagynak!  Mert ők még inkább telefonálnak, minthogy szöveges üzenetet írjanak. Bár a hangüzenetek küldése újra reneszánszát éli, és a hosszas pötyögés helyett a fiatalok is gyakran így kommunikálnak egymással, de ezt on-line teszik. 

A Z generáció tagjai még a munkahelyeken is inkább e-mailt vagy üzenetet küldenek, ahelyett, hogy személyes vagy virtuális megbeszélést szerveznének. 

Kényelmetlenül érzik magukat telefonálás közben, így nem meglepő, hogy furcsának találják, ha a negyven felettiek ezt minden nap csinálják.

Milyen „old school” rutinok vannak még a Z generáció listáján? 

Ide kattintva megtudhatja

 

