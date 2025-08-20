Bulvár-celeb
Ne öntse ki a főtt kukorica főzővizét, kincset ér a konyhában
A főtt kukorica ízes főzővize nemcsak remek alapanyag lehet, de még spórolhatunk is vele.
A nyár egyik slágere és legfinomabb étele a főtt kukorica. Az édes csemege főzővize azonban mindig a lefolyóban végzi, pedig igazi kincse lehetne a konyhának – írja a Mindmegette.hu.
Mire használható a főtt kukorica leve, a kukorica főzővize?
- Tésztafőzéshez, az ebben a vízben kifőzött tészta sokkal ízesebb lesz.
- Pörköltek, raguk ízesítésére víz helyett.
- Rizottókészítésre, akár a fehérbor, akár a víz helyettesítésére.
- Krémlevesekhez ebben főzzük meg a zöldségeket, ne sima vízben.
