Drámai részlet derült ki Curtis és Judit esküvőjéről

Curtis, azaz Széki Attila tavaly nyáron kérte meg kedvese, a sportoló Barnai Judit kezét, aki rögtön igent mondott a rappernek, s bár akkor még nem csendültek fel fülükben az esküvői harangok, most mégis az esküvőjükre készülődnek! Elfoglaltságaik miatt azonban most csak egy „kisebb” szertartásra lesz idejük. Náluk így is hatvan főre rúg majd a létszám, s terveik szerint jövőre háromszáz fős lakodalommal ünneplik meg szerelmüket. Curtis leendő felesége a Borsnak azt is elárulta, hogyan fogja viselni a nevét a házasságkötés után.

Ati többször említette már, hogy várja, hogy én is Széki legyek. Szóval Széki-Barnai Judit Eszter lesz a teljes nevem. Kicsit hosszú lesz. De mivel apukám már nem él, így az ő nevét semmiképp sem szeretném elhagyni…

– nyilatkozta Judie.