Tudja, hogy lesz még édesebb a görögdinnye?

Lehet, hogy először kicsit meglepőnek tűnik ez a szokatlan párosítás, azonban az édes és a sós ízekkel való kísérletezés mindig nagyon izgalmas és különleges játék – írja a mindmegette.hu. A dinnyét egyébként is szokták sós ételekkel kínálni, gondoljuk csak a fetára, de különféle salátákba is kiváló alapanyag, amibe a zöldségek mellett kerülhet sonka, főtt tojás vagy éppen tészta is.

Előfordulhat, hogy kevésbé édes a görögdinnye

Fotó: HUIZENG HU / Forrás: Getty Images

De miért lesz finomabb a görögdinnye a sótól?

Bármennyire is körültekintően vásárolunk, előfordulhat, hogy kevésbé édes a görögdinnye, ilyenkor a gyümölcs enyhén keserű és fanyar lehet. Egy csipetnyi sóval azonban ezek a kellemetlen aromák enyhülnek, az édes íz pedig felerősödik. A só tehát nagyszerű választást jelent, amennyiben fokozni szeretnénk a gyümölcs természetes édességét. És miért ne szeretnénk?

Ráadásul a só javítja a görögdinnye állagát is, ezáltal garantáltan minden falat lédús és persze édes lesz. Vannak, akik megsózzák a szeleteket, és a legjobb hatás érdekében várnak néhány percet, csak ezután látnak neki a nagy görögdinnye lakomának.

