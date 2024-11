Peller Anna egy színházi partin jelent meg új kedvese társaságában, most készült először fotó róla. Az is csak körülbelül egy hónappal ezelőtt derült ki, hogy szíven találta Ámor nyila. Új kedvese nem más, mint a nála 11 évvel fiatalabb rendezőasszisztens, a sármos Lenchés Márton, akivel már évek óta együtt dolgoztak a Budapesti Operettszínházban és a kapcsolatuk is korábban kezdődött, de csak most álltak nyilvánosság elé vele.