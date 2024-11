Szerelemre és társra vágyik Nagy Renáta 18 perce

Házasság első látásra: Fejér megyei hölgy is a műsorban! (videó!)

November 18-től ismét műsorára tűzi a TV2 nagysikerű párkereső reality-jét. A Házasság első látásra második évadában egy Fejér megyei hölgy boldogságáért is szurkolhatunk. A pusztaszabolcsi Nagy Renáta, aki korábban a Tündérszépek országos szépségversenyünk kamerái előtt is tündökölt, most a NAGY Ő-t keresi. Motivációjáról és a boldogság kereséséről kérdeztük.

A kíváncsiság hajtotta a pusztaszabolcsi Nagy Renátát, ezért jelentkezett a műsorba. Fotó: TV2

Már a tavaszi első évad óta tudjuk, hogy nem csak szerelem, de házasság is létezhet első látásra. A TV2 párkereső műsorába ezúttal is 6 gyönyörűrű hölgy és 6 úriember vágott bele, akiknek legnagyobb vágyuk az, hogy társra találjanak. Mint a műsor készítői közölték, 3 elismert párkapcsolati szakértő – Tóth Melinda, Gaál Viktor, Nyírő András – kíséri őket az úton, akik arra vállalkoztak, hogy tudományos módszerek és személyes tapasztalatok alapján a műsorba jelentkezők közül megpróbálják azokat a szingliket megtalálni, akik tökéletes társai lehetnek egymásnak. A Házasság első látásra című műsor november 18-án indul! Házasság első látásra: íme a menyasszonyok, akik életük párját keresik.

Fotó: TV2 Házasság első látásra: a NAGY Ő nyomában! Az egyik szingli közülük, a pusztaszabolcsi Nagy Renáta, aki könyvelőként dolgozik és – mint a FEOL megtudta – sok csalódás után arra vágyik, hogy megtalálja életre szóló társát. Mi motivált, hogy ebbe, az egyáltalán nem hétköznapi műsorba jelentkezzél? Mit vártál, vársz a műsortól? – A kíváncsiság! Nagyon érdekesnek találtam, hogy egyrészről itt szakértők kereshetnek nekem párt, másrészről nagyon érdekelt, hogy szerintük, milyen férfi is illene hozzám. Sajnos a tapasztaltaim nem jók az eddigi életem során, sosem választottam jól. Bízom benne, hogy a szakértők észreveszik azokat a dolgokat, ami miatt nem voltam eddig szerencsés a szerelemben és bízom abban, hogy ezeket kikerülve most tökéletes párt fognak nekem találni. A Házasság első látásra 2. évadja egy online kísérő műsorral egészül ki, melynek háziasszonya Orosz Barbara lesz.

Fotó: TV2 Hogy lehet az, hogy egy ilyen intelligens és csinos lányra eddig nem talált rá szerelem. Említetted, eddig nem voltak jó tapasztalataid... – Úgy érzem, hogy minden egyes ismerkedést rosszul kezdek el kezelni. Sajnos a sok bántás és rossz tapasztalatok miatt eléggé bezártam. Nagyon nehezen engedek magamhoz közel embereket, mert nagyon sokan próbáltak kihasználni. Sajnos a barátnőim közül is többen, így a férfiaknak még inkább bezártam a szívemet. Számomra a külső is nagyon fontos, a kémia, és eddig nem igazán találtam olyan férfit, aki megfelelt volna az elvárásaimnak. Így 26 évesen érzem magam annyira érettnek és határozottnak, hogy ne engedjek az elképzeléseimből.

Néhány hónappal ezelőtt Reni még Tündérszépek kamerái előtt tündökölt.

Fotó: Nagy Norbert Még anno, a Tündérszépek fotózásán zárkózottnak jellemezted magad. Most azonban legféltettebb titkaid is felszínre kerülhetnek a műsorban. Felkészültél arra, hogy a következő hetekben egy egész ország rólad beszéljen, neked szorítson? – Megmondom őszintén, hogy a zárkózott jelző a jelenlegi helyzetemben teljes mértékben igaz rám. Mégis úgy érzem, hogy ez a zárkózottság egyre jobban fel fog oldódni a kísérletnek köszönhetően. Úgy gondolom, hogy olyan komoly titkaim nincsen, illetve olyan sincsen, ami miatt rosszul kellene éreznem magamat. Sajnos történtek az életemben olyan dolgok, amikről nem szeretek sokat beszélni, de bízom abban, hogy ezekkel erőt tudok adni más nőknek is akár, akiket párjuk valaha bántott érzelmileg és fizikailag is. Bízom benne, hogy drukkolni és szorítani fognak az emberek nekem, de el sem tudom képzelni, hogy mi lesz akkor, ha már adásban lesz a műsor! Reni számára fontos a külső, reméli, hogy a szakértők segítségével megtalálhatja a tökéletes párját.

Fotó: Nagy Norbert Az első plakátok már megjelentek az utcákon: milyen érzés látni magad, mit szól hozzá a közvetlen környezeted, munkatársak, családod? – Szerencsére csodálatos családom és munkatársaim vannak. Nem véletlenül imádom mind a családot, mind a munkahelyemet. Nagyon sok jó szót és biztatást kaptam már, ami hihetetlenül jó érzéssel tölt el. Éppen a napokban állítottak meg a boltban, hogy megkérdezze egy kis hölgy, valóban én leszek benne a műsorban? Kicsit meglepődtem, de igyekszem hozzászokni.