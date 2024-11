Sokan állítják, hogy ha egy bizonyos időn belül felvesszük a földre esett ételt, akkor bátran megehetjük, mintha mi sem történt volna. De valóban létezik a bűvös „három másodperces szabály”? Egy minden kétséget eloszlató videóból most kiderült.

Valóban létezik a három másodperces szabály?

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A közösségi médiában nagyon sok olyan tartalmat találhatunk, ami nem csupán érdekes, hanem értékes is. Ilyen a plantprotecting Instagram-oldal is, ahol Gyuris Rita növényorvos rendszeresen mutat be tanulságos kísérleteket. Tőle tudjuk például, hogy a bolti zsemle és a frissen elmosott villa is hemzseg a baktériumoktól, most pedig a híres három másodperces szabályt tesztelte le – írja cikkében a Mindmegette.

A meghökkentő eredményt Rita meg is mutatta egy érdekes videóban: