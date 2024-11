Amikor Tóth Gabi és Krausz Gábor bejelentették szakítást, sokan aggódni kezdtek, hogy vajon mi lesz az ország kedvenc séfének a jövője. Attól tartottunk ugyanis, hogy olyannyira magába zuhan, hogy sokáig lesz egyedül. Az élete azonban hatalmas fordulatot vett, amikor elvállalta a Dancing With the Stars felkérését. Csinos partnere ugyanis, Mikes Anna az életben is a partnere lett, és a szerelembe táncolták magukat - írja a Bors.

Lassan egy év telt el azóta, Krausz Gábor és Mikes Anna pedig boldogabbak együtt, mint valaha. A kis Hannaróza is az idilli életük része, és tökéletesen boldog családot alkotnak együtt. Hannaróza Annához jár táncórákra, most pedig apa-lánya tánc volt, amit Gábor és Anna is megosztottak.