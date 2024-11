Bulvár-celeb 1 órája

Lélegzetelállító képek: ritkán láthatjuk így a Dancing with the Stars versenyzőit

A TV2 látványos showműsora ezúttal is izgalmakkal teli volt. A Dancing with the Stars versenyzői igazán kitettek magukért.

Fotó: TV2 / Bors

A negyedik élő adással jelentkezett szombat este a Dancing with the Stars. A műsor a látványos táncokon kívül most különösen izgalmasnak ígérkezett, hiszen nem lehetett tudni, hogy mi lesz Szabó Zsófi és Andrei Mangra sorsa. Andrei Mangra ugyanis péntek hajnalban csúnya verekedésbe keveredett, sajtóhírek szerint fejsérülést is szenvedett. A táncos ezután eltűnt, nem vette fel a telefonját, és nem lehetett tudni, mi van vele. Elképesztő produkciókat láthattunk a Dancing with the Stars színpadán

Fotó: TV2 / Bors Szabó Zsófi színpadra lépett Végül Szabó Zsófi mégis fel tudott lépni a műsorban, sőt, ő nyitotta meg a video disco tematikájú adást, igaz, nem Andrei Mangrával, hanem a múlt héten kiesett Hosszú Katinka párjával, Suti Andrással.

A táncosok mindegyike igazán kitette magáért, ismét forró táncokat és izgalmas produkciókat láthattunk, amelyeket a zsűri végül így pontozott. Szabó Zsófi és Suti András: showtánc 26 pont

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid: jive 25 pont

Vomberg Frigyes és Südi Iringó: freestyle 22 pont

Tóth Gabi és Papp Máté Bence: tangó 21 pont

Kucsera Gábor és Stana Alexandra: rumba 27 pont

WhisperTon és Tóth Katica: slowfox 27 pont

Mihályfi Luca és Hegyes Berci: cha-cha-cha 28 pont A műsorból ezután Vomberg Frigyes és Südi Iringó esett ki. A látványos show legizgalmasabb pillanataiból egy lélegzetelállító galériát is készített a Bors, ezeket a képeket hiba lenne kihagyni.