VÍZÖNTŐ

A Plútó már Vízöntő jegyének határán billeg, így téged is igen erős feszültségek érnek vasárnap. Szokatlan módon most olyan dühöt érezhetsz, hogy nehezen tudod visszafogni magad. A legjobb lenne, ha sportolnál, és kiadnád magadból a feszültséget. Jót tesz a testednek és a hangulatodnak is.