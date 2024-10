Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában mondta el, hogy az új koronavírus (SARS-CoV-2) határozza meg az aktuális járványügyi helyzetet. Ahogy az előző két évben is látható volt az a trend, amely idén is megmutatkozik, hogy a koronavírus-járvány a nyár végén, augusztus-szeptember környékén beindul. Így tehát a koronavírus és az influenza nem egyszerre jelentkezik – utóbbi majd várhatóan csak a jövő év elején kezd nagy számban terjedni.

Az új koronavírus-járvány javában tart.

Most a koronavírus XEC variánsa a domináns. Erre az a jellemző, hogy nagyon fertőzőképes, gyorsan terjed, ráadásul képes a korábban kialakult immunvédettséget is megkerülni. „Aki a legfrissebb összetételű vakcinát kapta – sajnos tavaly Magyarországon nagyon kevés ember kapta meg ezt a vakcinát –, annak lehet védettsége, de nem is ez számít igazából, hanem az, hogy mennyi idő telt el a legutolsó vakcinációtól. Aki hat hónapon túl kapta az előző vakcinát, de még inkább, ha egy éven túl, akkor már nem számíthat védettségre” – mondta Oroszi Beatrix.

Az emberek többsége nem hal meg, és nem is fog megbetegedni súlyos szövődményekben. Az emberek többsége enyhe lefolyású megbetegedésként vészeli át, de azt még mindig nem tudhatjuk előre, hogy kinél lesz súlyos a Covid.

Felhívta a figyelmet arra, hogy súlyos lefolyású megbetegedések most is előfordulnak, még ha nem is olyan magas arányban, mint a pandémia kezdetén. „A védőoltáson kívül, amit továbbra is a legjobb módszernek tartunk, a maszkhasználat, amely valóban bizonyítottan és jelentősen csökkenti a Covid-19 kockázatát” – figyelmeztetett.

Ha oltva lenne a népesség, akkor azt mondanám, hogy lehet lazán kezelni a maszk kérdését, de mivel nincsen védőoltás, ezért ha valaki meg akarja úszni a fertőzést, nincs más esélye, mint fölvenni a maszkot

- mondta a szakember.

Akkor, amikor zárt térben utazunk, zsúfolt villamoson például, vagy akár egy olyan zárt térben vagyunk több emberrel, hogy nem tudjuk a másfél-két méteres távolságot tartani, vagy éppen repülőgépen utazunk. Ezeken a helyeken, ha valaki covidos, még ha enyhe tünetei is vannak, a környezetében lévőket megfertőzheti. Ilyen esetben a jó, a megfelelő maszkhasználat segít, ez FFP2 maszk legyen, orrot és szájat eltakaró - hangzott el az Inforádióban.