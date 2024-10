Tragikus hír rázta meg a testépítés világát – 48 éves korában elhunyt a debreceni legenda, Jenei István világbajnok és háromszoros Superbody bronzérmes testépítő, mesteredző, akinek keze alá számos magyar testépítő tartozott – olvasható a shopbuilder.hu-n, amit a haon.hu idézett a debreceni sportember halálhíre miatt.

István 1994-ben kezdett el versenyezni, 19 évesen, többször nyert Bodysport kupát, öt világszövetségnél ért el dobogós helyezéseket.

Jenei István 48 évet élt

Forrás: bunnymedia.hu

A Superbody-n 2007-ben, 2010-ben és 2012-ben bronzérmet szerzett, olyan óriási nevek mögött, mint Kathi Béla vagy Dudás Ádám. Jenei István az egész életét a testépítésnek szentelte, tavaly vesedialízisessel is nyert versenyt Szerbiában, a XXVII. Velikogospojinski Kupán. Orvosai azt mondták neki, eddzen nyugodtan tovább.

Jenei István sokakat inspirált, igazi fanatikus volt

A Chili Fitness edzőjének, versenyzőjének tragikus esetéről egy közeli jó barátja, Kovács Zsolt, a magyar testépítő körökben jól ismert Drugs Bunny is beszámolt:

Emlékszem, egyszer azt mondta, szeretne egyszer majd a Superbody-n pontozni - azonnal meg is hívtam. Akkor még járókerettel járt, de mindig optimista volt és onnan is felállt. Nem hittem el, amikor küldte a videókat, hogy már guggol is. Sőt, mivel igazi testépítés őrült volt, még képes volt újra versenyezni! Fogtuk a fejünket - igen, Pisti fanatikus testépítés őrült volt!

– olvasható Bunny weboldalán.

Mint írja, azt is nagyon fontos tudni róla, hogy nagyon sok embert készített fel, de sokakat inkább felkarolt, segített önzetlenül. Még olyan is volt, akinek tényleg ő adta vissza a hitét. Elképesztően pozitív és segítőkész volt. Már versenyszervezési tervei is voltak. Az írásból az is kiderült, hogy mi okozhatta István halálát:

Sajnos gyakorlatilag egy banális roller balesettel a sors a legrosszabbat hozta. Azt, amire aztán végképp nem számítottunk. Pláne, hogy a következő forgatásunk most pénteken lett volna.

– írja. Az elhunyt kiváló sportoló emlékoldallá átalakított közösségimédia felületén ovasható bejegyzésekből kiderült, sokakat megrázott Jenei István balesete.