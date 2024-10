Dudás Miki október másodikán osztotta meg a megdöbbentő hírt, miszerint édesapját hat ismeretlen – akikről később kiderült, hogy bokszolók – verte meg kegyetlenül egy benzinkúton. Az eset még nyár végén, augusztus 30-án történt. A rokkantnyugdíjas, 55 éves férfi állapota azóta sem javult, sőt jelenleg is kómában fekszik. Az egykori olimpiai bajnok elmondásai alapján egy személyes konfliktust akartak rendezni a férfiakkal, végül tragédia lett belőle, hiszen szinte minden ok nélkül támadtak rá az édesapjára, aki az ütés következtében földre zuhant és súlyos koponyatörést szenvedett - írja az Origo.

Az egykori olimpikon édesapjának állapota kritikus, és az már biztos, hogy soha nem lesz a régi: beszélni és járni sem lesz majd képes, sőt valószínűleg pelenkázni is kell majd.

Sőt, fia szerint a kórházban is romlott az állapota, hiszen újra fel kellett nyitni a koponyáját, miután vérmérgezést és agyhártyagyulladást kapott. Dudás Miki ezért is szeretné börtönben tudni édesapja hat támadóját, hiszen tönkretették a családjukat, édesanyja is teljesen összetört, fiai félnek őt magára hagyni.

Egy hónapja sír és nyugtatókon él. Neki apukám az első és egyetlen férfi az életében. Tizennégy éves kora óta őt szereti, édesapám pedig viszont.

Én a közelükbe sem érek, de ők igazi, példaértékű szülőpáros, akiknek járt volna a boldog időskor. Ehelyett ott tartunk, hogy anyukám meg akar halni, mert magatehetetlenül kell látnia a szerelmét" - mondta korábban Dudás Miki.

Dudás Miki 55 éves apukája egy hónapja kómában fekszik

Forrás: családi fotó

Dudás Miki édesapjának támadói magyarázkodnak

Most a hatból két támadó férfi ügyvédje szólalt meg ügyfelei nevében, akik szeretnék, ha az ő álláspontjukat is megismerné a nyilvánosság a történtekről és különös dolgokat állítanak az esetről. Az egyikük annak a pletykát elindító nő testvére, akivel egyébként is meg akarták beszélni Dudás Istvánék a konfliktust, a másik másik egy bokszbíró, aki először ütötte meg az 55 éves férfit egy benzinkúton.

Nem ügyfelem ütése volt az, amely földre vitte Dudás Istvánt, ezt az elején szeretném tisztázni. A történet szerint, amit velem ügyfeleim megosztottak, abból indult ki minden, hogy Dudás úr nem megfelelő módon kommunikált egyik ügyfelem testvérével a piacon, ahol mindketten dolgoztak.

Ezt a helyzetet szerették volna ügyfeleim mielőbb rendezni. Felhívták Dudás Miklóst és édesapját, majd abban maradtak, hogy a történteket egy benzinkúton beszélik meg. A helyszínt Dudás Miklós és édesapja javasolta" – magyarázta dr. Bérdi Zsolt, a két támadó ügyvédje, aki különös dolgokat mondott el a benzinkút kamerájának felvételeiről, szerinte Dudás Miklós és az édesapja is készültek a találkozóra, ugyanis az látszik, hogy az egykori kajakozó egy hatalmas husángot vesz elő az autóból, majd visszahelyezi, és ők sem ketten az apjával, hanem hárman érkeztek a helyszínre, amit ügyfelei szerint Dudásék javasoltak.

A felvételek szerint, Dudásék korábbi elmondásával ellentétben nem ketten, hanem hárman érkeztek a helyszínre, volt velük egy harmadik ember is. Mondhatjuk tehát, hogy valamilyen szinten ők is készültek erre a találkozóra.

Ezután érkeztek a helyszínre ügyfeleim, két autóval. Kiszálltak, majd

az egyikük feltartott kézzel lépett Dudás úr felé, de úgy érzékelte hogy a férfi támadni fog. Ezért ő ütött először. Ettől az ütéstől azonban Dudás István nem esett el, csak megtántorodott. Ezután lépett ki ügyfelem mögül a másik támadó, aki olyan csúnyán ütötte meg az idős férfit, hogy ettől a földre zuhant

- magyarázta a Blikknek dr. Bérdi Zsolt, aki azt is elmondta, hogy ügyfelei nagyon sajnálják a történteket, és szeretnének kapcsolatba lépni Dudásékkal és valamilyen módon segíteni a családon.