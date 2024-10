Az idei évad különlegesen indul szombat este 19.30-kor a TV2-n. Ott fog tisztázódni minden, ugyanis a tizedik pár körüli elmúlt hetekben felröppent sok találgatás és pletyka. Érdemes ezért ott ülni a tévé képernyője előtt időben, hogy ne maradjon le a néző egyetlen apróságról sem.

A műsor Instagram-oldalán sokan tippelnek, van, aki szerint a Sztárban sztár All Stars győztese, a most nagyon népszerű Peter Srámek lép a parkettre egy táncosnővel, más azt gyanítja, hogy a több műsorban látott Pető Brúnó lesz az egyik táncos. Van, aki szerint Kasza Tibi lép színpadra, és mutatja be tánctudását, más úgy gondolja, hogy a Séfek séfe sztárja, Vomberg Frigyes lesz az.

Rácz-Gyuricza Dóra és Szécsi Debóra neve is felbukkan a tippek között, érkezett tipp Liptai Claudiára is. Carlos Mesber, Facundo Arana vagy Fernando Carrillo neve is olvasható a találgatások közt, de a fellépők személye nem nyilvános, majd csak szombat este fog kiderülni a műsorból.

