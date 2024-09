Mindenkit próbára tesz az Ázsia Expressz, és nem csak az ügyességüket, hanem az állóképességüket is igencsak igénybevevő feladatokkal szembesülnek a játékosok. Till Attila és Stohl András egy csapatot alkotva vágtak neki a kalandnak, és a Fülöp-szigeteken olyan dolgokat tapasztaltak, amire még ők sem számítottak az Ázsia Expresszben. Bár mind a ketten rutinos műsorvezetők, és sok mindent láttak és éltek már át a munkáik során, azonban a forgatás helyszínén tapasztalható légkör, az ottani lakosok élethelyzete nagyon megviselte őket.

Till Attila és Stohl András, Ázsia Expressz

Till Attila és Stohl András egy csapatként vágott neki az Ázsia Expressznek

Fotó: TV2

A mai adásban először kell a párosoknak szállást keresni éjszakára, így belevetik magukat az ismeretlenbe, és vadidegen helyszínen kell házakba kopogtatniuk, hátha fedél alatt hajthatják álomra a fejüket. Így tapasztalhatták meg a Fülöp-szigeteken lévő szegénységet, ami a műsorvezetőpárost nagyon megviselte.

Én olyan fáradt vagyok, hogy veszélyes, hogy elsírom magam

- mondta Till Attila Stohl András felé fordulva.

Ugyanez jutott eszembe, hogy elbőgném magam attól, hogy ezek az emberek milyenek. Az odaadás, a szeretet, mennyire természetes volt számukra a rossz életkörülményeik ellenére is.

De azért ne sírjál már, mert akkor én is sírok!" - válaszolta Stohl, miközben már Till Attila könnyeivel küszködött.

Úgy terveztem, hogy ebben a műsorban sose sírok

- tette hozzá még elcsukló hangon Till Attila, aki már egy Instagram-videóban is beszélt arról, milyen mély és váratlan érzelmeket váltott ki belőlük az Ázsia Expressz.

"Lesz itt minden, sírás-rívás, nevetés, feszültség, veszekedés. Még én is sírtam. Háromszor, mondtam is a Nórinak, 20 éve ez az első műsor, amiben én elpityeredek" - fejtette ki korábban a műsorvezető, aki saját magán is meglepődött, hogy terveivel ellentétben nem tudott uralkodni magán, és húsz év után nem tudta visszatartani a könnyeit - írja az Origo.