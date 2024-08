A felszíni Golf-áramlat a hideg, nagyobb sótartalmú és sűrűségű sarkvidéki víztömeget nagyobb mélységbe kényszeríti, miközben leadja az általa elraktározott hőt. Ennek tudható be többek között, hogy Skandinávia atlanti partvidékén még a legkeményebb téli hónapok idején sem fagy be a tenger. De az is ennek az áramlási rendszernek köszönhető - a Golf-áramlat hőakkumulációja miatt -, hogy Nyugat-Európa éghajlata télen is viszonylag enyhe, kiegyenlített marad.