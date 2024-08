Mikes Annát a Dancing with the Stars című műsorból ismerhették meg a nézők, azóta szerepel egyre többet, mióta megnyerték a legutóbbi évadot Krausz Gáborral, akivel azóta is egy párt alkotnak. Bár sokáig próbálták tagadni, hogy egymásba szerettek, végül idén év elején felvállalták a kapcsolatot, és azóta is elválaszthatatlanok egymástól - írja az Origo.

A sztárpárnak igazán harmonikus a kapcsolata, most épp egy jeles napot ünnepelnek, mégpedig a találkozásuk évfordulóját, hiszen épp egy évvel ezelőtt mutatkoztak be egymásnak, mielőtt elkezdődött volna a komoly közös felkészülés a TV2 táncos show-műsorára. Krausz Gábor és Mikes Anna egy egy évvel ezelőtt készült fotót és egy friss fotót is mutattak a követőiknek a közösségi oldalukon, hogy megmutassák mennyit változtak azóta.

Az első találkozás és 365 nappal később

- írta a fotóhoz a sztárséf, aki sugárzik a boldogságtól, mióta megismerte új szerelmét.