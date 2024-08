Tudtad, hogy a borotvahab fantasztikus tisztítószer? Lehet, hogy nem ez az első dolog, ami tisztítószerként eszedbe jut, de hidd el, jól használhatod a legkülönfélébb takarítási munkákhoz. A legtöbb háztartásban van borotvahab, így azonnal kipróbálhatod - írta a mindmegette.hu.

1. Folteltávolításra

Legyen szó ruhán, szőnyegen, vagy autók kárpitján esetleg fotel szövetén lévő foltról, a borotvahab lehet a megoldás – még a makacs vörösbor okozta folt esetében is. Egyszerűen fújj borotvahabot a foltra. Ne dörzsöld be túl mélyen, a hab szinte magától teszi a dolgát. Hagyd egy ideig beszívódni, majd bő vízzel öblítsd le a borotvahabot.

2. Sütőtisztításra

A borotvahabbal pillanatok alatt megtisztíthatod a sütőt. A sütő oldalát és alját teljesen fújd be a habbal, majd kapcsold be a sütőt 30 percre körülbelül 50 fokos hőmérsékletre. A borotvahab minden zsír- és ételmaradékot leold. A 30 perc elteltével töröld át egy ronggyal, és a sütő ismét ragyogóan tiszta. Vigyázz, hogy ne fújd be a sütő fűtőelemeit vagy ventilátorát.

3. Vízkőtelenítésre

A csapokon vagy zuhanyajtókon lévő vízkő úgy eltűnik, mint hó a napon a borotvahabtól. Fújd be jól a kezelendő területet, hagyd egy ideig beszívódni, majd súrold le egy szivaccsal. A vízkő gyoran eltűnik ezzel a módszerrel.

Az üvegfelületeket, tükröket is gyönyörűen meg lehet tisztítani vele

Fotó: JpegPhotographer / Forrás: Shutterstock

4. Tükör tisztítására

Fújd be a fürdőszobatükröt borotvahabbal, töröld le egy ronggyal, és a tükör többé nem fog bepárásodni, amikor zuhanyozol. Nemcsak a fürdőszobában használható, hanem például ősszel és télen az autó ablakát is kezelheted ezzel a módszerrel, és így megelőzheted a párásodást.

5. Ékszerek megtisztítására

A szennyezett ékszereket borotvahab segítésével megtisztíthatod. Egy borotvahabos fokkefével pillanatok alatt újra ragyogóan tisztára súrolhatod az ékszereket.

6. Rozsdamentes eszközök tisztítására

A borotvahab a konyhában is jól használható tisztítószer. Különösen a rozsdamentes acélból készült eszközökön, készülékeken hatékony. van. Fújd be a megtisztítani kívánt tárgyat borotvahabbal, és egy tiszta ruhával dörzsöld át. A foltok eltűnnek, a rozsdamentes acél újra úgy ragyog, mintha új lenne.