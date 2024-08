Kulcsár Edina és G.w.M napi szereplői mostanában a sajtónak, hiszen mindenki azt találgatja, hogy mikor születhet meg második közös gyermekük. A sztárpár eddig gondosan ügyelt arra, hogy a lehető legkevesebb információt ossza meg kisfiukról, ám a szépségkirálynő mégsem bírta ki, hogy ne ejtsen el egy információ morzsát. A TikTok-oldalára csütörtökön tett fel egy videót, amelyben csak annyi látszik, hogy a férje viszi őt valahova, viszont a háttérben ott van egy „mommy bag” is...

Szóval a videó tartalma alapján, Edináék valószínűleg éppen a kórházban tartottak, mikor posztolta ezt a felvételt, ám egyelőre nem erősítették meg, hogy ez valóban így van. Csupán a rajongók következtetnek arra, hogy megszülethetett a kicsi, már csak azért is, mert a szépségkirálynő korábban azt mondta: a hétvégén már a kezükben tarthatják második közös gyermeküket.

Ha ez még nem lenne elég bizonyíték, amellett sem mehetünk el, hogy Kulcsár Edina szülésmódjának a programozott császárt választott, ráadásul azt is elárulta, hogy egy magánklinikán teszi ezt. Ha pedig lehet hinni a videónak, akkor Edináék csütörtökön mehettek be a kórházba, azaz akár még aznap, de lehet, hogy pénteken világra is jött a trónörökös - írja a Bors.