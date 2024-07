„Én miómás beteg voltam többszörösen is, a méhemet eltávolították, jól ismerem ezt az állapotot. Aki megszokja, az azt hiszi, hogy ez a természetes, a menstruációs ciklus teljes változását idézi elő. Hosszabb is lesz, mennyiségileg sokkal több, és egy idő után az embernek a teljes szabadságérzését is elveszi. Nagy fájdalommal jár, a kisgyermekem megszületése után kevésbé volt rossz, viszont az, hogy két hétig tart akár egy ciklus, eléggé megviseli az embert” – mondta.

Rendszeresen figyelni kell, mert pillanatok alatt megnő. Nekem olyan szinten megnőtt, hogy már kidudorodott a vége felé... Nekem már nem sok választásom volt, mivel akkor már megvolt a kislányom, ezért könnyebben meghoztam ezt a döntést. Nagymamámnak ugyanúgy volt, anyukámnak is, ez örökletes is lehet

– mondta Janicsák Veca.