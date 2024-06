Számos találgatás napvilágot látott az elmúlt hetekben arról, hogy kik zsűriznek majd az idén visszatérő Megasztárban. A tehetségkutató zsűrije, ahogy azt már a nézők megszokhatták, ötfős lesz, tagjai pedig a jelenkori zenei élet csillagai, akik megszámlálhatatlan teltházas nagykoncertet adtak, arany- és platinalemezek, valamint díjak sorát zsebelték be az évek során.

"2024-ben a Megasztár legendája újraéled, mi pedig arra törekedtünk, hogy a lehető legrátermettebb, legméltóbb zsűrit ültessük egy asztalhoz. Úgy vélem, erre az ötfős csapatra igazán büszkék lehetünk. Nagy várakozással tekintünk a Megasztárra, amiben a zsűrinek kulcsszerepe van." – nyilatkozta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.

Az ítészek soraiban két korábbi győztes is helyet foglal, egyikük a harmadik széria győztese, Rúzsa Magdolna.

„Jövőre lesz húsz éve, hogy először megjelentem a Megasztárban és nagyon-nagyon izgalmas most úgy visszajönni, hogy rengeteg minden történt azóta. Most én segíthetek és kereshetem azt, akiben ott rejlik az a bizonyos „valami”. Sok mindent tudok, amit akkor még nem tudtam, amikor ott álltam a zsűri előtt, de talán pont azért, mert én is álltam ott, tudom, hogy ők mit éreznek, mit élnek át. Az a vágyam, hogy olyan tehetségeket találjunk, akik erre a pályára méltók és kell nekik ez a sorsfordító lehetőség.” - nyilatkozta a zsűri női tagja, Rúzsa Magdolna.

A zsűri legfiatalabb tagja Marics Peti, aki gyerekkorában nézőként szurkolt a Megasztár stúdióban.

„Vannak ezek az általános tehetségkutatós pályaindulások, ám számomra ez másképp alakult. Egy-kettőbe anno mi is elnéztünk, és valahogy mindig fuccsba ment a terv az előválogatóknál. Sőt, egyedül is indultam, de ezek nem bontakoztak ki, de én is végig követtem, hogy ilyen óriási karrierek lehetnek, mint Caramelé és Magdié. Ehhez képest én egy másik vonalról kezdtem és magunk kezdtük el gyártani a zenéket. A Megasztárban ugyanezt el lehet élni felgyorsítva, mert rögtön itt az országos figyelem. Az a célunk, hogy olyan embereket találjunk, akik fenn is tudnak maradni és akinek tényleg megváltozhat az életük. Tisztán emlékszem, amikor Kökény Attilával, meg Tolvai Renivel nézőként fotózkodok és el se hittük, hogy anyukám valamilyen kapcsolat révén tudott jegyet szerezni. Szóval tulajdonképp elmondhatjuk, hogy nézőből zsűritag lettem.” – mondta Marics Peti.