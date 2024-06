Vasárnap este választották meg Magyarország Szépeit. A közönségdíjas Grósz Anett lett, miközben korábban az Origo olvasói másra szavaztak, a szakmai zsűri azonban megint másokat részesített előnyben: a második udvarhölgy Horváth Alexandra, az első udvarhölgy pedig Cseh Jázmin lett – írja az Origo.

Katzenbach Andrea lett a legszebb.

A 23 éves kiskőrösi lányt még „csak” alig háromezren követik az Instagramon, ez a szám azonban valószínűleg gyorsan megugrik majd, és idővel a szépségkirálynő is több tartalmat oszt meg magáról. Azért most is van mit nézni...