Az egyik legnépszerűbb fiúbanda, a Valmar két énekese Valkusz Milán és Marics Peti személyén kívül a szerelmi életük is lázban tartja a rajongókat. Peti a Tóth Andival való kapcsolata óta nagyon óvja a magánéletét, de a közösségi média időnként elárul róla titkokat.

Így röppent fel az a hír is, miszerint Marics a Binhky művésznevű énekesnővel alkot egy párt. Egy szemfüles rajongó egy ausztriai plázában látta őket andalogni, később már a magukat bennfentesnek valló kommentelők állították, Binhky eljegyzése is Peti miatt bomlott fel.

Binhky tagadta, hogy együtt lennének

Hiába tagadták

Marics és Binhky végül tagadta a köztük lévő románcot, a rajongókat azonban nem győzték meg, aki továbbra is biztosra vették, hogy együtt vannak. Bár Marics azóta is hallgat a kapcsolatukról, Binkhy most egyértelművé tette:

nem Mariccsal jár.

Érdekes fordulat

Az énekesnő egy 24 óráig elérhető Instagram-történetet tett közzé, amin egy titokzatos férfival – talán épp az egykori vőlegényével – autókázik.

Binhky újra összejött az exével?

– dobta fel a témát egy rajongó a Redditen.

Én úgy tudom, hogy az exének, Marcinak új párja van, aztán azóta ki tudja, mi a helyzet…

- írta valaki más.

Egy biztos: Binhky (már) nem Mariccsal jár - írja cikkében a Bors.