Az Ázsia Expresszel szeretnének mindketten kiszakadni kicsit a mókuskerékből, az állandó munkából. Úgy akarnak részt venni a versenyben, ahogy azt a Dancingben is tették: adásról adásra teljesíteni és meglátják, meddig jutnak.

A legjobb taktika: odamegyünk, aztán lesz, ami lesz

- mesélte Gábor, aki ezúttal is számíthat a nézők szimpátiájára, a műsor történetében ugyanis most először a nézők is beleszólhatnak majd a verseny alakulásába. A TV2 Play oldalán vasárnap éjfélig adhatja le mindenki a szavazatát, hogy kiderüljön, melyik páros az, akinek a legtöbben szurkolnak az Ázsia Expressz idei kalandjában. A tét nagy, hiszen az eredményen múlik, hogy kinek indul nehezebben, kinek könnyebben a verseny - számolt be róla a Ripost.