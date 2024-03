Mint ismert, Vajna Tímea házát sem kímélte az időjárás, sok helyen beázott, majd be is penészedett a luxusvilla, amit most csalódottan mutatott meg a közösségi oldalán.

Valakinek van tapasztalata, hogy mit lehet tenni penész ellen? Hypo? Szárítás? Festés? UV-lámpa? Vagy teljes lebontás? Az egész szigetelési munka borzalom...

- írta korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben Andy Vajna özvegye.

A 650 négyzetméteres, hat hálószobás, hét fürdőszobás, medencés ház Beverly Hillsen található, melyet két és fél évvel ezelőtt vásárolt, ám már most felújításra szorul - alaposan átverték szegényt....

Azonban azt tudni kell, hogy egy penészes lakásban nagyon veszélyes éni, ugyanis számos egészségkárosító hatása van. A penészgombák számos betegség okozói lehetnek, mint pl. az allergiás eredetű szénanátha és asztma, amivel több mint 80 penészgombafajt hoztak összefüggésbe.

Klinikai tanulmányok kimutatták, hogy a lakáson belül található penészgombák allergiás tüneteket válthatnak ki, az asztmás tünetek pedig súlyosbodhatnak. Az allergiás megbetegedések mellett a penészgombák szervezetünkben fertőzést, irritációt, toxikus reakciót válthatnak ki

- írja a Bors.