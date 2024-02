A sorsfordító dolgok általában váratlanul és hirtelen történnek. Egyik nap még van egy összetartó és boldog család, másnap kifordul magából a világ. Egy ilyen szomorú és kitörölhetetlen fekete nap 2024. január 23. az ikervári Gájer-Szabó családban. Mi lesz velük apa nélkül?

Sorakoznak a kérdések Gájer-Szabó Zsófia fejében, de a válaszok megkeresésére most nincs idő.

– Idén lett volna a tizedik évfordulónk, hogy összejöttünk. Gyerekkorunk óta ismertük egymást, nagy és sok tervünk volt. Megszületett a két gyönyörű gyermekünk, a most már második osztályos Luca és az óvodás Janka. Sajnos nála 2021-ben az SMA3 nevű, izomsorvadást okozó betegséget diagnosztizálták. Rendszeresen vittük Budapestre kezelésre és Szombathelyre fejlesztésre. Belefogtunk a házunk átalakításába. Úgy terveztük átépíteni, hogy nemcsak szobákat alakítunk ki, hanem hogy Janka könnyebben közlekedhessen, akadálymentesítünk is - írja a vaol.hu.

A munka java részét Zsolt végezte. Éjjel-nappal dolgozott, már látszódtak az eredmények, amikor sajnos – 2022 novemberében – ő is megbetegedett: daganatot diagnosztizáltak nála. Tavaly aztán jobban lett, annyira, hogy közösen el tudtunk menni egy horvátországi nyaralásra. Boldogok voltunk. Sajnos, novemberben rosszabb lett az állapota. Bíztunk. Január 23-án azonban mentőt kellett hívnunk. A szombathelyi kórházban gyűrte le a gyilkos kór azt az életerős, 39 éves férfit, aki gyerekeivel járta az erdőt, vadászott, gombászott és méheket tartott.

Legnehezebbek az esték, az éjszakák, amikor teljesen egyedül vagyunk.

Luca és Janka naponta többször is mondogatja: hiányzik apa, ilyen sokáig sosem szokott távol lenni! Ők még bíznak abban, hogy apa egyszer majd kinyitja az ajtót, és újra megöleli, megpörgeti őket. Hogy aztán ismét nagyokat nevethessenek – Zsófia hangja elcsuklik, zsebkendőért nyúl. Pont ebben a pillanatban szól közbe legjobb barátnője, Lukács Laura.

Ő az, aki biztatja, tartja benne a lelket: – Zsófia, neked még terveid, feladataid vannak! A legfontosabb, hogy fel kell nevelni a gyerekeket, elindítani őket az életben. Számos boldog pillanat lesz még. Mivel Jankával négyhavonta Budapestre kell utazni, Laura és családja felajánlotta, hogy ezentúl elviszik őket. Zsófia cukrászként végzett, de Szombathelyen egy gyárban talált magának munkát, amelyet a kislány folyamatos fejlesztése miatt nem tudott folytatni: alkalmi munkát vállalt egy sárvári cukrászdában.

Felmerült az ötlet, hogy az ikervári ház átépítése után ott alakítsanak ki cukrászhelyiséget.

aura szerint társadalmi munkában is megvalósítható lenne, s ha az ikerváriakon múlik, akkor ez létre is jön! Fehér Ferenc polgármestertől megtudtuk: ha Zsófia kéri, számíthatnak az önkormányzat, a Vöröskereszt, illetve a Karitász támogatására.