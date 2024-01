2024 nekem a félelmek leküzdéséről is szól .. 12 évvel ezelőtt volt egy nagy esésem, amiben csúnyán megsérültem és kórházba is kerültem akkor… azóta nem mertem síelni, pedig imádtam! Ezek a fotók 13 évvel ezelőtt készültek Obertauernben, a kedvenc síparadicsomomban.. anyát is elvittem egyszer.. most pedig visszatérek és leküzdöm a félelmeimet