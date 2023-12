Az idei év legnagyobb családi botrányai kétségtelenül az Opitz család nevéhez fűződnek: Barbi párkapcsolata Serleg Alberttel ugyanis minden volt, csak nem boldog románc. A fiatalok és az ősök viszonya tavaly tél végén romlott meg azután, hogy Opitz Barbi édesanyja a nyilvánosság bevonásával kezdte kerestetni a lányát, aki eltűnt. A keresésbe végül a rendőrség is bekapcsolódott, az énekesnő pedig előkerült, de az ügyben több nyugtalanító részlet is felfedezhető volt. Barbi és Albert bevallották, hogy összevesztek, de mindketten kategorikusan tagadták, hogy a lányt bezárta volna Albert egy olyan helyre, ahonnan segítség nélkül ki tudott volna jönni. Ennek ellent mond, hogy Opitz Barbi testvére szerint Albert életveszélyesen megfenyegette az énekesnőt és be is zárta egy szobába... Bár az eset után hamar megnyugodtak a kedélyek, a következő botrányra nem kellett sokat várni - írja a Ripost.

Háború

Ahogy teltek a hetek, egyre pattantak ki az újabb és újabb megdöbbentő viták, melyeket a páros rendre nyilvánosságra is hozott, így nem meglepő, hogy egy idő után a lány szülei is a közösségi platformokat használták üzenőfalként. Főleg Barbi édesapja, Opitz Tamás, aki a TikTokon üzent többször, nyomdafestéket nem tűrő stílusban Serleg Albertnek, akit egy idő után puszta kézzel akart megfojtani, annyira haragudott, hogy rosszul bánik a lányával. Fontos megjegyezni, hogy valójában senki sem tudja, hogy milyen volt a két fiatal kapcsolata, mert bár sokat veszekedtek, szakítottak majd újra egymásra találtak, a viták végén pedig mindig egymás karjaiban kötöttek ki. A békülések után pedig Barbi inkább Alberttel akart lenni, mint a szüleivel, akikkel egy idő után már alig állt szóba. A családi botrányok legkomolyabbja augusztusban jött el, amkor a lány édesanyja egy késsel a táskájában látogatta meg Barbit és annak élettársát, akivel dulakodni kezdett. A fiatal fiú karmolásos sérüléseket szenvedett, és rendőrségi feljelentést tett zaklatás és súlyos testi sértés miatt. Ez a nyomozás a mai napig zajlik.

Szent a béke

A rémálomnak idén novemberben lett vége azzal, hogy Barbi és Albert útjai végleg elváltak. A hírek szerint az énekesnő adta ki a fiú útját, ezzel új esélyt adva saját magának arra, hogy újra a karrierjére tudjon koncentrálni, illetve visszatalálhasson a szüleihez. A Ripost értesülései szerint a családtagok között december elejére rendeződött a viszony, az énekesnő újra felvette a kapcsolatot az édesapjával, akivel apa-lánya programokat szerveznek. Úgy tűnik, a famíliának végre nyugodt és boldog karácsonya lehet.

A hír igaz, a kislányommal újra jó a viszonyunk. Én vagyok a világ legboldogabb édesapja, hogy visszakaptam őt!

– mondta szűkszavúan a Ripostnak, Opitz Tamás.