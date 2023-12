Valószínűleg a legtöbb ember leesett állal olvasta még a nyáron Krausz Gábor közleményét, amelyben a sztárséf arról értekezett, hogy véget ért a házassága feleségével, Tóth Gabival. Senki nem hitte volna, hogy éppen az ő kapcsolatuk veszik oda olyan hirtelen, mindössze néhány hónappal azután, hogy beköltözhettek közös, szentendrei otthonukba, amelyre már régóta vágytak. A kívülállók számára tehát minden csodásnak tűnt, így a séf mondatai villámcsapásként érték a rajongókat - írja a Bors.

− Szeretném mindenkivel tudatni, hogy hat év után, sajnos a kapcsolatunk Gabival véget ért. Időnként furcsa meglepetéseket, kellemetlen fricskákat tartogat az élet. Hannaróza felügyeletét, nevelését továbbra is közösen tervezzük, szeretetben, békében. Az ő biztonsága a legfontosabb számomra. Arra kérem a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket, ennél többet nem kívánok megosztani a nyilvánossággal. Kérem, hogy legyenek tekintettel kislányunk, Hannaróza érdekeire! Megértésüket köszönöm! – szólt a bejegyzés, melyben egy enyhe utalás is elhangzott Krausztól, miszerint Gabi tovább is lépett a kapcsolatuk lezárása után. A tények aztán valóban őt igazolták, alig pár héttel később az énekesnő már felvállalta új szerelmét, Papp Máté Bencét, aki egyébként a Fricska táncegyüttes tagja. Mivel a válást ekkor még nem mondták ki, Gabira óriási népharag zúdult, rengetegen bántották, hogy úgy lépett túl a házasságán, hogy hivatalosan az még nincs is lezárva.

Elválhatott Tóth Gabi és Krausz Gábor

A Bors információi szerint, Tóth Gabi és Krausz Gábor válóperére már sor is került a Szentendrei Járásbíróságon. A helyszínről a Bors olvasója készített pár felvételt, melyek tanúsága szerint a felek békésen váltak el egymástól, jókedvvel távoztak a helyszínről ügyvédjük kíséretében. A fotók készítője szerint a sztárséf egyedül jelent meg a helyszínen, míg Gabit új kedvese is elkísérte a bíróságra, ám ő feltehetően nem vett részt a tárgyaláson.

– Éppen hazafelé tartottam, mikor megláttam Tóth Gabit és Krausz Gábort együtt. Először nem igazán tudtam hova tenni a dolgot, de aztán összeállt a kép. Gabiék ugyanis a bíróságról jöttek ki, gondolom a válásukat intézték.

Én úgy láttam, hogy nem volt harag köztük, jókedvűen léptek ki az épületből, ami talán azt jelenti, hogy sikerült megegyezniük. Mielőtt elindultak volna, váltottak még pár szót, aztán Gabi beült új kedvese mellé az autóba, Gábor pedig egyedül távozott

– fogalmazott a szemtanú, akinek szavai azt támasztják alá, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor házassága hivatalosan is véget ért.