Bulvár-celeb 1 órája

Kiderült, miért hagyja ott Bereczki Zoltán a Dancing with the Stars zsűrijét

Hamarosan negyedik évadával visszatér a TV2 képernyőjére a nemzetközi sikerű táncos showműsor, a Dancing with the Stars. A versenyzők nevét a napokban jelentette be a csatorna, de egyelőre nem tudni biztosan, kik lesznek a zsűritagok.

Forrás: TV2

Sajtóhírek szerint az idei évadban változás lesz a zsűriben, Bereczki Zoltán helyén más foglal helyet októbertől. A Blikk úgy értesült, az elmúlt hetekben több sztárt is kipróbáltak, aki kiegészíthetné Ördög Nóra, Szente Vajk és Juronics Tamás csapatát. A hozzáértés és a hitelesség mellett az is sokat, hogy az újonnan érkező zsűritag illeszkedik-e a már összeszokott zsűribe. "Nagy erőkkel keresik a negyedik embert, de azt hallottam, a készítők fejében az is felmerült, hogy maradjon a zsűri háromtagú, ha záros határidőn belül nem találnak rá az ideális jelöltre" – tette hozzá informátor. A hírek szerint Bereczki Zoltán kényszerből döntött a távozás mellett. Olyan későn véglegesítette a csatorna a műsorral kapcsolatos szereplőket, hogy a színész addigra már több olyan feladatra leszerződött, ami ütközik a táncos show-műsorral - írta meg az értesülést az Origo.

