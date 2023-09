Augusztus 13-án volt húsz éve, hogy egy magyar lány nyerte az egyik legrangosabb európai szépségversenyt, Laky Zsuzsit választották meg Európa szépének. Az akkor 19 éves nagykanizsai szépséggel hatalmasat fordult a világ, a 678 gyémánttal díszített aranykoronán kívül a győztes magyar hölgy 100 ezer euró pénzjutalmat, ékszereket, ruhákat, utazásokat és egy kis autót is nyert. Mindenhová meghívást kapott, nem csak itthon, egész Európa megismerte, rajongott érte. A Magyar Turizmus Rt. az ő arcával reklámozta óriásplakátokon Magyarországot Európában, és egy légitársaság egy évre Zsuzsi arcát festette a repülőgépeire, külföldön igazi királynőként bántak vele - írja a Ripost.

Zsuzsi élete onnantól hosszú ideig tényleg királynői volt, híres emberekkel találkozott, Eros Ramazotti például el sem kezdte a budapesti koncertjét addig, amíg a gyönyörű modell be nem ment az öltözőjébe.

Ez ciki is volt, a tolmáccsal mentem be hozzá, nehogy bárki pletykáljon utána. De találkoztam Ricky Martinnal is és én voltam az egyik díszvendég Albert monacói herceg bálján. Nagyon szép időszak volt, rengeteg meghívást kaptam, állandóan repültem, de valahogy aztán vége lett. És most már tudom, hogy az az oka, hogy nem volt mellettem egy olyan menedzser, aki kézben tartotta a dolgokat. Nagyon fiatal voltam, nem vettem észre, hogy többen azért voltak mellettem, hogy pénzt keressenek rajtam. Biztos vagyok benne, hogy sokan lehúztak így pénzzel. Jobb, ha nem is gondolok bele mennyivel!