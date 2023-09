Ezt maga az önkormányzat is cáfolta, amikor részletesen leírták, miért hozták nyilvánosságra a tiltólistát, és milyen elvek mentén állították azt össze, a koncerten pedig az énekesnő szólalt meg az ügyben. Vasárnap egyébként lazítottak is a szabályokon. Addigra már fellépett itt mások mellett a Zanzibár és Mujahid Zoli is.

Tóth Gabi ezután érkezett meg az oroszlányi Bányászati Múzeumba, az idei bányásznapok fő helyszínére. Koncertje elején a Fricska Táncegyüttest is bemutatta, és nagy tapsot kért zenekarának, „a második családjának”. majd helyretette a hétvégén vele kapcsolatban felröppent tiltólistás híreket.

Semmilyen szabályokat nem kértünk, amiket olvashattatok. Mi szabadon engedünk mindenkit bulizni, mert bízunk bennetek!

− mondta, ahogy az alábbi videóban is látható.