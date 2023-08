Tavaly májusban, tragikus hirtelenséggel halt meg Berki Krisztián, aki mindössze 41 éves volt. A tragédiát csak fokozta, hogy azon az estén nagyobbik kislánya, Berki Natasa Zselyke is a lakásán tartózkodott, ő talált rá halott édesapjára - írja a Bors.

Nagyjából egy héttel ezelőtt tűnt fel egy igazán különleges ajándék Berki Krisztián sírhelyén, ami épp halálának évfordulójára készült el. Mint kiderült, Berki Natasa vitte édesapjának ajándékba. A kilencéves kislány és édesapja nagyon szoros viszonyt ápoltak, rajongtak egymásért. Bár Berkinek másik lánya is született Berki Mazsitól, a kis Emma még csak pár hónapos volt, amikor elvesztette apját.

Forrás: Bors

Berki Natika ezzel szemben már nagyon is tudatában volt annak, hogy mi történt, édesanyja, Hódi Pamela a támasza abban, hogy fel tudja dolgozni a történteket. A kislányt is valószínűleg rendszeresen kiviszi Berki sírjához, hogy így is segítsen neki abban, hogy elfogadja a történteket. A kislány most egy különleges rajzzal kedveskedett néhai édesapjának, valószínűleg ezek az apróságok is sokat segítenek neki a folyamatban.

A rajzon ő és apja látható kutyasétáltatás közben és még egy kedves üzenetet is fogalmazott meg Berki Krisztián számára, amit ő maga írt a kép tetejére.

Kedves, jószívű, együttérző. A Berkik menők. A legeslegjobb apa az egész világon

- üzente apjának Natika a rajzon, ami mellett virágokat és egy angyal szobrocskát is elhelyzetek a síron.