A mosoda részben pályázati pénzből nyílik, de egy amerikai üzletember barátom is felajánlotta a segítségét. Így már meg is érkezett néhány mosógép, amiket hamarosan hadrendbe is állítunk a faluban. Természetesen nem csak az itt élők vehetik majd igénybe a gépeket, a mosóport és az öblítőt. Több környékbeli polgármesterrel is felvettem a kapcsolatot és ők is üdvözölték a kezdeményezést, így a szomszéd településekről is jöhetnek majd a rászorulók. És persze nem leszünk kirekesztőek a magyarokkal sem