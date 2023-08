A kiadott közlemény szerint sajnos a mikroműanyagok már annyira általánossá váltak, hogy gyakorlatilag nem tudjuk elkerülni őket;

ott vannak a vízben, az ételekben, a talajban, sőt, még a levegőben is.

Emiatt könnyen utat találnak a testünkbe is: a tüdőben, valamint a bélrendszerben is, és most az egyik legfontosabb szervünkben, a szívünkben is kimutatták a káros anyagokat - írja az Origo.

Egy nemzetközi kutatócsoport 15 szívműtéten átesett betegtől gyűjtött szívizomszövet és vérmintákat. Az Environmental Science & Technology című folyóiratban közzétett előzetes eredmények arra utalnak, hogy az operációk során váratlanul mikroműanyagok kerültek a betegek szervezetébe.

Illusztráció: Shutterstock

Speciális képalkotó műszerek segítségével a szakértők kimutatták, hogy a vizsgált szívszövetekben rengeteg mikroműanyag volt, egyes mintákban több tízezer szemcsét is azonosítottak.