„Most érzem azt, hogy éled föl a testem, a lelkem, mindenem. Indulok neki a világnak. A téli hónapokra jellemző, hogy begubózunk, belekényelmesedünk a hidegbe, a test kicsit megadja magát. A januárt viseltem a legnehezebben. Lassan indult be a munka is, de most már ez tölti ki a napjaimat. Reggel 6-tól este 9-ig be vagyok táblázva: tréningeket tartok, coachként is dolgozom, és generációváltásra készülünk a családi vállalkozásunkban is, így – a testvéremet követve – én is elkezdtem ebben dolgozni” – mondta el Demcsák Zsuzsa a Hot! magazinnak.

– Az intenzív munka eltereli a gondolataidat a magánéletedről?

– Számomra a munka nem menekülést jelent! Most kifejezetten teremtő fázisomat élem. A gyerekeim nemsokára kirepülnek, ezért minden erőmmel azon vagyok, hogy megteremtsem nekik a hátteret, amiben majd ki tudnak bontakozni. Számomra jelenleg a biztonságra törekvés a prioritás, amit ők maguk körül tudva szabadon szárnyalhatnak és szabadon választhatnak.

– A teremtés egy erős férfienergiát jelent. Figyelmet fordítasz a női oldaladra is?

– Igyekszem azt is hangsúlyozni, de egyelőre csak tudatosan, nem magától jön. Egy­sze­rűen most nem a nőiességem megélése jelenti a mindennapjaimat, ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy a női oldalt nem lehet elhanyagolni, anélkül nem lehet élni. A fotózáshoz ezért is választottam tudatosan ezeket a ruhákat, hogy újra felébresszem magamban a női energiákat.

– Nyitott vagy egy új szerelemre?

– Szerelemmel most nem foglalkozom. Nincs még nyitva a szívem. Krishan emberileg magasra tette a lécet, nehezen tudom elképzelni, hogy valaki ezt megugraná. Tudom, hogy a továbblépésre kellene gondolni, hiszen senki nem akar egyedül maradni, egyedül megöregedni, de ettől egyelőre nem félek. Lelkileg én még mindig kötve vagyok.

– Elképzelhető, hogy lesz folytatás?

– Nagyon szeretjük és tiszteljük egymást, szinte mindennap beszélünk. Meglátjuk, mit hoz a jövő, de most ez a szakmai teremtő fázis van, ez tesz boldoggá.

