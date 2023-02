A TV2 gyönyörű időjósa pozitív életszemlélettel él, megtanulta, hogyan kezelje a helyén az ismertséggel járó esetleges kellemetlenséget, akár a közösségi oldalakon a személyét érő negatív kritikákat és válogatott sértéseket is.

Barta Sylvia azt mondja, szerencsére nem túl gyakori, hogy a gonoszkodók megtalálják. A napokban egy hírességekkel foglalkozó csoportban kipécézték őt és megjegyzéseket tettek a legutóbb megosztott fotóira. Sylvi nemrégiben ünnepelte a születésnapját, ez alkalomból a férjével együtt kis időre elvonultak a világ zaja elől és a Mátrában pihentek néhány napot. Az ott szerzett élményeit megörökítette, többek között egy hívogató, forró fürdő mellett ülve.

Az időjós elmondta, elhatárolódik a kommentektől, ezért nem kíváncsi arra, hogy milyen véleményeket fogalmaztak meg róla.

„Ilyeneket egyáltalán nem olvasok és nem is veszek róla tudomást, ugyanis a negatív kommentelők arra használják a szabadidejüket, hogy gerjesztenek valami áskálódó, mocskos dolgot, amiben én abszolút nem szeretnék részt venni. Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel, én e szerint élek. A mai világban pozitív megerősítést nyújtok másoknak és igyekszem jó példát mutatni” – mondta el a Metropolnak.

Silvy hatására sokan elkezdtek mozogni és az ízléses öltözködésével is hat az emberekre. Sőt, mint elárulta, sérült fiatalokkal is foglalkozik, akik számára pótolhatatlan, illetve mások is bizalommal fordulnak hozzá.

A csinos időjós értetlenül áll azelőtt, hogy miért biztosítanak felületet a közösségi oldalakon mások sértegetésének. Úgy véli, akik veszik a fáradtságot, hogy nyilvánosan kritizálják, valamelyik életterületen problémáik vannak és kivetítik a frusztrációikat.

"Azok az emberek, akik gyermeket nevelnek, dolgoznak, azok sosem süllyednének idáig. 22 éve boldog párkapcsolatban élek, most is egy örömhírt tettem ki, hogy a férjemmel végre eljutottunk a Mátrába. Nem is akarom magyarázni a posztomat, azt teszek ki, amit jónak látok, mert ez az én oldalam. Szomorú, hogy vannak ilyen emberek és megmondom őszintén, nem foglalkozom velük. Boldog házasságban élek, van két gyönyörű, jó tanuló, szorgalmas lányom, egyikük most azon gondolkodik, hogy a Corvinusra, vagy külföldre menjen továbbtanulni. Kiteljesedek a munkámban, szeretem a kollégáimat, fantasztikus csapat dolgozik a TV2-ben, ráadásul nemcsak a televízióban vagyok sikeres, hanem edzőként is és boldog vagyok" – mondta örömmel.

