Sosem volt kérdés, hogy Berki Mazsi és Berki Krisztián igazi luxusban éltek. Krisztián tavaly májusi halála után azonban Mazsi egyedül maradt, és sokszor említette, hogy anyagi problémái vannak.

Ősszel azonban lencsevégre kapták egy 75 millió forintos Mercedesben. A fotó igen nagy felháborodást váltott ki a követői körében.

Nem sokkal ezután pedig kiderült, Mazsinak új szerelme van, a szintén tehetős üzletember, Zoltán - akitől az autót is kapta. Párjával hamarosan Zanzibárra, majd a Maldív-szigetekre is közösen utaztak - természetesen mindkét helyszínen luxusszállodában szálltak meg, a Maldív-szigeteki, éjszakánként 400 ezer forintos szállásukról mi is beszámoltunk.