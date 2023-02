Mint azt korábban írtuk, Király Viktor elárulta, hogy mélypontra került a házassága Király-Virág Anitával, aki állítólag el is költözött a közös otthonukból és a kisfiukat is magával vitte. Egyelőre nem sokat tudni a válság okairól, de az a hír járja, hogy az Ázsia Expressz vert végleg éket kettejük közé – írja az Origo.

Most nyilvánosan tett egy lépést felesége irányába, úgy tűnik, hogy így próbálja békíteni Király-Virág Anitát, aki egyébként remek formában van, és ezt nem is vonakodik megmutatni közösségi oldalán. Az énekes sem tudott elmenni szó nélkül felesége legújabb fotói mellett, így szerelmes üzenetet írt egy hozzászólásban, melyben megdicsérte a külsejét, és azt is kiemelte, hogy milyen szuper édesanya.

Super model , Super Mom

– azaz szuper modell és szuper édesanya, írta Király Viktor a felesége legújabb fotóihoz, melyeket a linkre kattintva lehet megtekinteni.