A zenészt telefonon is elérték, akkor annyit mondott a Bors újságírójának, hogy minden rá vonatkozó bírói döntést betart, nem bujkál az igazságszolgáltatás elől.

A lap most azt is kiderítette, vajon mit csinálhatott Galambos Lajos a Vértesben. A régóta tüdőproblémákkal küzdő zenész nagy valószínűség szerint a csákvári Esterházy-kastélyban pihen, amely szanatóriumként és kórházként működik, és az ország egyik legjobb pulmonológiai osztálya is itt található.