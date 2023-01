Amikor valami jót akarsz csinálni, vagy brutálisan megdicsérni valakit, azt is durván negatívan kiforgatják

– mondta Bochkor Gábor kérdésére a Retro Rádióban.

Ez lett abból, hogy én megláttam Andi sztoriját és elájultam, milyen jól néz ki és kiraktam, hogy milyen klassz, ez volt az egésznek a lényege. A bitches nem csak k….t jelent, nem is csak ribancot. Hát én itt magamat is ide vettem, én is erdélyi vagyok. Egy kalap alá vettem magunkat és én ezt arra értettem, hogy az erdélyiekben van valami plusz, bevállalósabbak a ruhákban, külsőségekben, ami nekem nagyon-nagyon bejön. És az a fordítás is sértő lehet másoknak, hogy különbek, mert nem azt írtam… De ez direkt így lett lefordítva és tálalva, hát köszönöm szépen! Direkt, hogy támadható legyen, hogy tüzet szítson – fejtette ki Reni, aki azt is hozzátette, Tóth Andi egyáltalán nem sértődött meg Reni megjegyzésén, sőt tetszett neki, meg is köszönte.