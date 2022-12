A Dancing with the Stars első évadában is szereplő Pásztor Anna élete nagy változásokon ment keresztül a műsor után. Egyrészt szakítottak gyerekei apjával, másrészt a tánccal is komolyabban kezdett el foglalkozni. Most magánéletéről is árult el egy-két titkot és azt is bevallotta, hogy bizony már nincs egyedül.

Párkapcsolatban vagyok, nem várakozó állásponton.

De az a gondolat, hogy meggyűrűznek, a frászt hozza rám. Soha nem voltam házas, annak ellenére sem, hogy megkérték a kezem. Én voltam az a nő, aki örültem neki, mégis azt mondtam, jó, csak ne kelljen esküvőre menni, mert az onnan papírmunka. Nem akartam én szétmenni korábban sem... És most is úgy vagyok vele, hogy ne legyek kötve senkihez. De ha van valaki, akivel tök jó együtt lenni, akkor amíg tök jó, addig legyünk együtt" - idézi a Bors Pásztor Annát, aki úgy tűnik, hogy most sem tervez férjhez menni.