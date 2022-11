Ahogy arról a Bors is beszámolt, Kulcsár Edina szombaton jelentette be, hogy hivatalosan is elvált Szabó András Csutitól. Edina azt mondta, örül, hogy hivatalosan is le tudta zárni a múltat és most már szerelmére, G.w.M-re és gyermekére tud koncentrálni. A válással már biztos, hogy a születendő gyermeke nem Csuti nevét fogja viselni, de megnyílt az út az újabb esküvő előtt is.

És úgy tűnik, erre nem is sokat kell várni. Kulcsár Edina ugyanis Instagram-storyjában arról posztolt, milyen bonyolult összerakni egy ültetésrendet, majd előkerültek a ruhák is: fehér tüllruha, kék férfi öltöny - szúrta ki a bejegyzést a Bors.