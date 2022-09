Rúzsa Magdi idén februárban adott életet hármasikreinek, akiket most meg is kereszteltek. Erről az énekesnő az Instagram-oldalán számolt be. "Lujza, Keve és Zalán elindultak a keresztség útján. Peregrin atya szertartása örökre megmarad a szívünkben. Eddigi életem egyik legszebb napja a mai" - írta a büszke anyuka, amit a life.hu szúrt ki.