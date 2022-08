Radics Gigi Instagram-oldalára is egyre inkább nőies és finoman szexis képeket tölt fel, és nyoma sincs már a korábbi félénk, keveset posztoló énekesnőnek. Radics Gigi 26 éves boldog családanya, szakmájában is sikeres énekesnő. Ez a kiegyensúlyozottság és magabiztosság látszódik friss képein is, melyekhez rajongóitól is szinte csak bókokat kap - írja az Origo.

Mióta kiszőkült, nőiesebben öltözik, édesanyává vált és leszámolt korábbi gátlásaival, az énekesnő valósággal ragyog és az idő múlását is örömmel fogadja.