Szeri Dominik imádta a labdarúgást, s a csapatot Börcsön, ahol futballozott. A mindig udvarias és jó kedélyű fiatalembert mindenki szerette. Ezért is fájó, hogy bántóan kevés, mindössze tizenhat év jutott neki az életből. Szörnyű tragédia érte ugyanis múlt héten a gyirmóti Mihalovics családot. Az autó, amiben a 16 esztendős Dominik és nővére utazott, vonattal ütközött össze egy vasúti átjáróban Keszthelynél. A tehetséges fiatal futballista életét már nem lehetett megmenteni, épp ahol ő ült, ott csapódott a vonat a kocsinak. Testvére súlyosan megsérült, mentőhelikopter vitte a szombathelyi kórházba. Szerencsére ő már jobban van, s csak bízni lehet abban, hogy egyszer valamikor sikerül majd túltennie magát a tragédián. Ahogy a szülőknek is, akik azon a végzetes napon néhány méterrel arrébb, egy parkolóban várakoztak gyermekeikre - írja a kisalföld.hu.

Nyaralni voltunk, s az volt az utolsó nap. Dominik először nem akart velünk jönni, de azt mondtam neki, sok alkalma már nem nagyon lesz, hogy a szüleivel nyaralhasson– kezdi Zita, az édesanya.

„Jól éreztük magunkat, s az volt a terv, hogy keresünk egy kutyás strandot, ahová az átjáró vezetett. Diána később csatlakozott hozzánk, autóval érkezett, s Dominik ezért ült be hozzá” – teszi hozzá Péter, a nevelőapa.

„Mi már úgy húsz méterre, a parkolóban voltunk, amikor hallottunk egy óriási csattanást. Rögtön megéreztem, tudtam, hogy a gyerekeimet ütötte el a vonat. Azonnal szaladni kezdtünk, de még mielőtt odaérhettem volna az autóhoz, lefogtak, s kérték, ne menjek oda... Csak annyit tudtam egyfolytában mondogatni: »Mi volt ez? Mi volt ez?«”

Mezével együtt temetik el

Dominik az ütközés előtt még a nővérére nézett, ő azt mondja, így köszönt el tőle...„Már kisgyerekként is imádta a focit, bár nagy a korkülönbség, sokat játszottak a bátyjával együtt. Zenélt is, szeretett dobolni, de a foci volt a mindene. Kívülről fújta a játékosok neveit, csapatukat, s ki, mikor, hová igazolt. Ronaldo volt a nagy kedvenc, s persze a Real Madrid. Aztán megmaradt a portugál kedvencnek, amikor eljött a spanyoloktól, de Benzema is példakép lett számára” – árulja el Péter.

„A férjem Dominik kétéves kora óta van velünk, s bár meccset egyetlenegyet sem hagytam ki, ő volt, aki minden edzésre, tornára elvitte, de édesapja is lehetőség szerint minden meccsén ott volt. Általa mi is nagyon szerettük a focit. Sokszor szurkoltunk neki, illetve az egész csapatnak a pálya szélén. Tényleg ügyes volt, s ezt nem elfogultságból mondom. Rengeteg gólpasszt osztott ki, s a szögleteket mindet ő végezte el. Imádta a börcsi társait, szeretett odajárni, a legjobb barátja, Kiss Gergely is onnan lett” – mondta Zita.

A csapattársat egyébként nemrég felkeresték a szülők, s odaadták neki emlékül Dominik egy nadrágját és pólóját.

A nyolcas mezét viszont elkértük a csapattól, mert szeretnénk majd a temetésen mellé tenni. Ahogy a futballcipőjét is, mert tudom, hogy odafent szüksége lesz rá. Biztos vagyok benne, hogy majd ott is futballozik– tette hozzá elcsukló hangon az édesanya.

A nagyobbak közé készült

Belegondolni is nehéz, Dominik szülei mit érezhettek, élhettek át azokban a pillanatokban. Nagyon sajnálom őket

– mondja ezt már Horváth Csaba, Dominik klubja, a Börcs technikai vezetője, aki a fiatal fiú csapattársaitól tudta meg a borzasztó hírt. – Péntek este hívtak, hogy mi történt Dominikkal. Nagyon rendes, csendes gyerek volt. Ügyes volt a pályán is. Épp most került volna fel a serdülőből az U19-be. Úgy terveztük, leülünk a szülőkkel együtt, s megbeszéljük, hogyan folytatódjon a pályafutása.”

A fiatal labdarúgót egész klubja gyászolja.

„Megdöbbentem Dominik halálhírén, talán még most sem hiszem el – kezdi Sinkó István, a börcsi egyesület elnöke. – Tisztességtudó, jóravaló gyerek volt. A csapatból már rengetegen jelezték, ott akarnak lenni a szombati temetésen Gyirmóton. Virágból szeretnénk a címerünket beletetetni a koszorúba, így szeretnénk elbúcsúzni Dominiktól. Az első hazai meccsünkön pedig gyászszünettel emlékezünk majd rá. A magam, a csapat és szurkolóink nevében ezúton is szeretném kifejezni együttérzésünket a család felé” – tette hozzá a sportvezető.

Forrás: családi fotó / kisalföld.hu

„Nagyon jó a kapcsolatunk a családdal, a szülőkkel, akik büszkén jártak Dominik meccseire. Sokszor segítettek is, autóval vitték a srácokat a mérkőzésekre. A nyári táborunkban még a nővére is segédkezett.

Felfoghatatlan tragédia, ami velük történt. Az egész településünk együttérez a családdal

– emelte ki Rácz Róbert polgármester, a börcsi klub elnökségi tagja.

Dominik a börcsi serdülőcsapattal legutóbb bronzérmes lett a korosztályos bajnokságban.

„Végtelenül kedves, szerény srácot ismertem meg Dominikban, aki még akkor is kedvesen válaszolt vissza, ha valami nem sikerült, s ezt szóvá tettem az edzésen. A fociban is mindig a legjobbra törekedett, arra, hogy kijavítsa a hiányosságait. Ezen a szinten nem divat, de volt rá példa, hogy külön lement futni a pályára. Szorgalmas futballista volt. Rettenetesen sajnálom, ami történt” – mondta Orosz Márk, Dominik fociedzője.

A börcsi együttes legutolsó bajnoki meccsén, május végén épp Dominik szerezte csapata utolsó, 19. találatát a kimleiek ellen. Ő így búcsúzott el a társaitól, s ahogy édesanyja, ők is bizonyosak benne, Dominik a felhők fölött futballozik tovább...